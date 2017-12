Capturado elefante selvagem que matou 12 no Nepal Caçadores nepaleses capturaram um elefante selvagem depois do animal pisar e matar pelo menos 12 pessoas e ferir outras várias no sudeste do Nepal, informaram oficiais do país neste domingo. Quinze policiais florestais acharam o elefante no sábado, 18, depois de duas semanas procurando. O animal foi imobilizado com tranqüilizantes na selva do distrito de Sunsari, cerca de 500 km ao sudeste da capital, Katmandu, disse Ajit Karna, chefe da Polícia Florestal na área. Karna informou que o elefante matou 12 pessoas no mês passado em Sunsaru e na vizinhança do distrito Morang. Além disso, ele feriu várias pessoas, cinco delas seriamente, e causou danos em cabanas e plantações. O elefante vinha aterrorizando a área e os moradores usaram tochas de fogo para afastá-lo durante a noite. Karna informou que as presas do animal foram removidas para evitar novos ataques.