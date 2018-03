Capturado nas Filipinas dirigente de grupo extremista islâmico Um dirigente do grupo extremista islâmico Abu Sayyaf foi capturado hoje no sul das Filipinas, informou o porta-voz militar tenente-coronel Daniel Lucero. Merang Abante foi detido por membros da unidade de inteligência do Exército e por uma força de tarefas especiais da polícia em uma área próxima à cidade portuária de Zamboanga. Após sua captura, o extremista foi levado para interrogatório em um local não identificado. O grupo Abu Sayyaf mantém em cativeiro quatro membros da seita cristã Testemunhas de Jeová e três indonésios. A polícia atribui ao grupo também a responsabilidade por uma série de atentados em Zamboanga no final do ano passado, que deixou um saldo de 12 mortos, entre eles um boina verde americano, e mais de 200 feridos. Tropas americanas e filipinas realizaram no decorrer do ano passado manobras conjuntas antiterroristas. Fontes de inteligência afirmam que depois de tais exercícios, os filipinos conseguiram capturar vários dirigentes do Abu Sayyaf, além de desmantelar a organização.