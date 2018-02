Capturado suposto chefe das Farc O chefe guerrilheiro Luis Alberto Prada González, suposto responsável pelo grupo das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que seqüestrou 12 deputados do departamento (Estado) Valle del Cauca, foi detido hoje pela polícia colombiana. O comandante da polícia da cidade de Cali, general Alfredo Rodríguez, afirmou que González, conhecido como "comandante Freddy", foi identificado como o homem que dirigiu o seqüestro. Em 11 de abril último, guerrilheiros armados das Farc ingressaram na sede da Assembléia de Cali e seqüestraram os legisladores. Os atacantes subiram com os reféns em um ônibus e fugiram sem enfrentar resistência da polícia. Prada González, que foi capturado com outros quatro rebeldes, seria o chefe da frente 30 das Farc, que opera em Cali, 300 quilômetros ao sudoeste de Bogotá, informou o serviço de imprensa da Polícia Nacional. Foi a frente 30 que seqüestrou os deputados. O grupo seqüestrado veio se juntar a outros dirigentes políticos em poder das Farc. O grupo guerrilheiro quer trocá-los por rebeldes presos. O governo rejeita esta possibilidade, do ponto de vista legal e ético. Prada e outros quatro guerrilheiros foram transferidos para Bogotá, em meio a um forte esquema de segurança. Segundo a polícia, ele estava planejando cometer seqüestros em massa em áreas turísticas de Cali, e também pratica extorsões contra empresas locais. O Departamento Administrativo de Segurança, a polícia secreta da Colômbia, informou ainda que foram presos 36 colaboradores das Farc em operações de busca nos últimos dias em Florencia, Bogotá e Medellín.