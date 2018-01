Capturados 10 dos 25 fugitivos da cadeia em Niterói Dos vinte e cinco presos que fugiram hoje de madrugada da carceragem da 76ª Delegacia Policial, no centro de Niterói, a polícia informou que dez foram recapturados. O delegado Mário Luiz abriu inquérito para investigar se cinco policiais, que estavam de plantão, facilitaram a fuga dos detentos. Só neste ano, mais de cinco fugas já aconteceram na delegacia. Os presos estavam divididos em duas celas, que não estavam superlotadas, de acordo com informações do delegado. Segundo a polícia, eles arrebentaram o cadeado das celas na carceragem. Depois, arrombaram portas usando barras de ferro e serraram um local, conhecido como ´respiradouro´, que servia de ligação entre o presídio e a Delegacia Regional de Polícia de Niterói (DRPN), situados no mesmo prédio. Em seguida, os criminosos invadiram o banheiro da delegacia, localizado no 2º andar, amarraram uma corda no vaso sanitário e saíram pela janela, de onde chegaram ao pátio interno. Um policial da DRPN viu a ação dos presos e atirou. Nenhum detento foi ferido, mas dez desistiram de fugir com medo de serem mortos.