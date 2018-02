Capturados dois importantes membros do ETA A polícia capturou no sudoeste da França dois importantes militantes bascos - Félix Ignacio Esparza Luri, o chefe de logística do grupo separatista ETA, e Félix Alberto López de la Calle, um legendário ex-líder da organização -, informaram autoridades. Numa operação conjunta, as polícias francesa e espanhola detiveram Luri nos arredores da cidade de Dax, informou o ministro do Interior espanhol, Angel Acebes. "Ele era um dos membros da organização terrorista que tínhamos mais interesse em capturar", disse o ministro à imprensa, em Madri. Além de ser procurado por sete assassinatos e um seqüestro, Acebes disse que Luri "agora fazia parte da liderança da organização terrorista ETA, estava encarregado da logística e também trabalhava em operações para o resto das unidades da gangue". Horas mais tarde, a polícia francesa informou ter capturado o legendário líder do ETA na cidade de Angouleme, no sudoeste francês. López de la Calle era fugitivo na França desde novembro de 2000, quando escapou enquanto cumpria prisão domiciliar. Autoridades espanholas não comentaram essa detenção.