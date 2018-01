Capturados supostos membros da Al-Qaeda no Iraque Tropas americanas capturaram sete supostos militantes da rede terrorista Al-Qaeda durante uma batida na cidade de Baqouba, região central do Iraque. Soldados da 4ª Divisão de Infantaria procuravam uma ?célula anticoalizão? que pode ter laços com o grupo de Osama bin Laden, diz um comunicado do comando americano.