Caracas acusa Colômbia de ''invasão territorial'' O governo da Venezuela enviou ontem um protesto oficial à Bogotá, denunciando uma "incursão ilegal de tropas do Exército colombiano em território venezuelano na sexta-feira". Segundo o comunicado da chancelaria, uma unidade militar colombiana de 60 homens foi interceptada a 800 metros da fronteira, no Estado de Apure (no sudoeste da Venezuela). Caracas exigiu que Bogotá "interrompa imediatamente essas violações da soberania e da integridade territorial da Venezuela".