Caracas e Washington restituem embaixadores

Os EUA e a Venezuela decidiram normalizar relações e enviar de volta seus embaixadores para Caracas e Washington. "A normalização será feita nos próximos dias e de imediato os dois embaixadores restabelecerão suas funções para avançar numa comunicação mais fluida", disse o chanceler venezuelano, Nicolás Maduro. Thomas Shannon, principal diplomata americano para a América Latina e indicado para assumir a Embaixada dos EUA em Brasília, conversou na segunda-feira com Maduro e os dois se comprometeram a "avançar" na decisão de voltar a enviar seus respectivos embaixadores. Ainda não há datas e nem nomes, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ian Kelly. Segundo El Universal, os embaixadores seriam os mesmos: o americano Patrick Duddy e o venezuelano Bernardo Álvarez. Reenviar Duddy seria mais fácil, pois ele já foi confirmado pelo Senado. A medida teria começado a ser negociada em abril, num encontro entre o presidente venezuelano, Hugo Chávez, e a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, durante a Cúpula das Américas. Chávez expulsou Duddy da Venezuela em setembro de uma forma nem um pouco sutil: "O embaixador ianque tem 72 horas a partir desse momento para sair do país. Ianques de m...", disse, num discurso para milhares de pessoas. A medida foi tomada em solidariedade ao presidente boliviano, Evo Morales, que dias antes havia expulsado da Bolívia o representante da Casa Branca. Os EUA responderam na mesma moeda. As negociações fazem parte da estratégia do presidente americano, Barack Obama, de distender as relações com países do eixo antiamericano dentro e fora da América Latina. Também foram feitos acenos para Cuba com medidas como o fim das restrições às viagens de cubano-americanos à ilha. Chávez também moderou o discurso após a posse de Obama. "Seria mais custoso para o presidente venezuelano enfrentar Obama, que é popular na região e ele provavelmente não seria seguido por seus aliados", explicou ao Estado Francine Jácome, diretora do Instituto Venezuelano de Estudos Sociais e Políticos. "Além disso, o país está mergulhado numa crise econômica, e, como os EUA ainda são o seu principal parceiro econômico, seria muito mais arriscado bater de frente com Washington agora."