Caracas expulsa diplomatas paraguaios A Venezuela deu ontem 72 horas para que os diplomatas do Paraguai deixe o país. A informação foi divulgada ontem pelo encarregado de negócios da Embaixada do Paraguai em Caracas, Victor Casartelli. A crise entre os dois países se agravou em junho, quando o Congresso paraguaio destituiu o presidente Fernando Lugo. Assunção retirou seu embaixador de Caracas e vetou a entrada da Venezuela no Mercosul - posteriormente, a adesão foi confirmada pelos demais membros do bloco.