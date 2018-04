Caracas mantém silêncio sobre estado de saúde de Chávez

Quase três dias depois de o presidente Hugo Chávez ter deixado Caracas em direção a Havana - para se submeter a uma cirurgia de retirada da pélvis de uma lesão de 2 centímetros com "alta probabilidade de ser maligna" -, os venezuelanos não haviam sido informados sequer se a intervenção ocorreria ontem ou hoje. Os boatos sobre o procedimento, porém, não cessaram.

O jornalista Nelson Bocaranda tuitou ontem que um médico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria viajado para Cuba para reforçar a equipe que trata de Chávez. No domingo, o colunista do jornal venezuelano El Universal havia postado que os oncologistas Paulo Hoff e Artur Katz, do Hospital Sírio-Libanês, teriam ido a Havana com essa intenção. Ontem, a instituição desmentiu a informação. Segundo Bocaranda, outro médico brasileiro, Luiz Paulo Kowalski, do Hospital A.C. Camargo, teria viajado para Cuba com o mesmo objetivo, mas a afirmação também foi desmentida.

Entre milhares de mensagens internas da consultoria de risco Stratfor divulgadas ontem pelo site WikiLeaks (mais informações na página A12), uma diz que médicos russos que examinaram Chávez deram ao presidente "um ou dois anos de vida" e criticaram seu tratamento.

No fim de semana, o líder deveria passar por exames preparatórios para a cirurgia. A ministra da Saúde venezuelana, Eugenia Sader, nomeada na sexta-feira a porta-voz dos boletins médicos do presidente, guardou silêncio até ontem. Ela deve falar sobre a saúde de Chávez hoje. "Sempre estamos informando quando acreditamos ser conveniente e agora eu estarei e estaremos todos muito mais atentos para demolir as mentiras e dar a informação veraz, como sempre fizemos, no momento oportuno", afirmou Chávez na quinta-feira. / AFP