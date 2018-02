Caracas prevê orçamento de US$ 114 bilhões

Caracas se planeja historicamente com valor baixo do barril do petróleo em suas previsões de orçamento para garantir com folga o alto gasto público.

Segundo o ministro venezuelano de Economia, Finanças e Bancos Públicos, Rodolfo Marco Torres, o barril de petróleo venezuelano é negociado a US$ 76,73. Torres afirmou que, em razão do comportamento oscilante do mercado internacional de petróleo, o governo utilizou o critério de "prudência fiscal" para o orçamento.

Os parlamentares venezuelanos deverão discutir a proposta do Executivo nas próximas semanas, com a intenção de aprová-la antes do fim do ano. / AP