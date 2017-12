Caravana atacada pelos EUA incluía talibans A caravana de carros blindados atingida prlo bombardeio norte-americano incluía milicianos talibans e da Al-Qaeda que viajavam para assistir à posse do governo interino, disse o chefe da provincia oriental de Paktia, Amanulá Zadran. Isto confirma a informação prestada pelo Pentágono de que havia líderes inimigos na caravana. Mesmo assim, funcionários do governo local negam a presença de terroristas no comboio. Segundo Zadran, morreram no ataque 15 árabes e 15 afegãos ligados à Al-Qaeda. Leia o especial