Caravana com comida é atacada no Haiti, denuncia ONU A Organização das Nações Unidas (ONU) informou hoje que a situação de segurança no Haiti é "estável, mas potencialmente volátil". A entidade afirmou que um grupo armado atacou uma caravana com alimentos no aeroporto de Jeremie, no sudoeste haitiano. Segundo o escritório de assuntos humanitários da ONU, mantenedores de paz da entidade chegaram a realizar disparos de advertência para controlar a situação. Segundo o órgão, não houve feridos no incidente.