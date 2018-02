Cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio é o novo papa O cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio foi eleito o 266º papa da história da Igreja Católica no conclave encerrado hoje no Vaticano. Ele é o primeiro latino-americano a liderar a Igreja Católica. Arcebispo de Buenos Aires, o cardeal Bergoglio escolheu Francisco como nome papal. As informações são da Dow Jones.