Cardeal de Boston depõe sobre pedofilia O cardeal de Boston, Bernard Law, em testemunho sob juramento, disse que se baseou no assessoramento de médicos e subordinados quando aprovou a transferência de paróquia de um sacerdote acusado de cometer abuso sexual em meninos. O prelado foi chamado a testemunhar em obediência a uma ação civil que o acusa de negligência na supervisão do sacerdote John Geoghan, acusado de pedofilia, cujo caso contribuiu para desencadear um escândalo na Igreja Católica dos Estados Unidos. A arquidiocese de Boston fez um acordo extrajudicial com as 86 vítimas que acusaram Geoghan de abuso sexual, de cerca de US$ 15 milhões e US$ 30 milhões, mas se retratou na semana passada. Um juiz ordenou a realização imediata de audiências. Em resposta a seu interrogatório, o prelado explicou que é cidadão dos Estados Unidos e do Vaticano, "mas devo esclarecer que isto não é algo de que tivesse estado consciente nos últimos 17 anos", disse, refererindo-se a sugestões de que pudesse ter imunidade diplomática em ações civis, devido à sua dupla cidadania. William Gordon, advogado dos demandantes, questionou o cardeal sobre os motivos que o levaram a aprovar a transferência de Geoghan em 1994, apesar de ter recebido cartas e outras evidências de abusos por parte do padre. Law afirmou que não lembrava de ter lido cartas de advertência sobre o comportamento do religioso, e assegurou que médicos lhe disseram que Geoghan não constituía uma ameaça. Geoghan cumpre atualmente uma sentença de prisão de 9 a 10 anos pela violação de um menor. No entanto, ele é acusado de abusar de mais de 130 meninos. Enquanto o cardeal apresentava seu testemunho, um sacerdote da arquidiocese de Boston se declarou inocente da acusação de abusar sexualmente de um menino. Ronald Paquin, de 59 anos, está detido, sob fiança de US$ 100.000. Ele foi preso na cidade de Malden, Massachusetts, acusado de violar um menino com menos de 16 anos. Também hoje, John Barrett, um sacerdote católico que foi afastado de sua paróquia por denúncias de abusos sexuais, proclamou sua inocência em Oak Brook, Illinois, e ameaçou tomar ações legais caso não restituam imediatamente o seu cargo.