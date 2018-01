Cardeal de Boston volta a ser interrogado O cardeal de Boston, Bernard Law, um dos líderes da Igreja Católica nos Estados Unidos, voltou a ser interrogado hoje em relação a sua possível participação no acobertamento de casos de abuso sexual de menores, em crimes cometidos por padres de sua arquidiocese. Ele foi ouvido pela segunda vez na biblioteca de sua casa. Law teve de responder a perguntas sobre o ex-sacerdote John Geoghan, que foi condenado em janeiro a 10 anos de prisão, sob acusação ter abusado de 130 crianças. O cardeal e outras autoridades da Igreja Católica estão sendo acusados de negligência, por haverem transferido Geoghan, e outros padres, a postos em que podiam ter contato com garotos, apesar de conhecerem o perigo que eles representavam. Durante a sessão, o cardeal disse que suas decisões - de transferir os sacerdotes para outras paróquias - foram baseadas em certificados médicos. No Canadá, um padre católico foi suspenso de suas funções após ser acusado, por três pessoas, de abuso sexual, durante seu trabalho em Nova Scotia. O padre de 79 anos, que atuou em Toronto, não foi identificado pela Igreja ou pela polícia. A suspensão do padre ocorreu assim que dois homens - incluindo um de 39 anos - e uma mulher, que supostamente foram molestados quando crianças em uma paróquia em Cabo Breton, o denunciaram.