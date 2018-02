Cardeal de SP é eleito para o Conselho do Sínodo Os cardeais Jorge Mario Bergoglio, de Buenos Aires, e Claudio Hummes, de São Paulo, estão entre os 12 eleitos para fazer parte do Conselho do Sínodo, depois do encerramento da assembléia do Vaticano. Os 12 escolhidos pelos bispos presentes ao Sínodo representam todos os continentes. Além de Bergoglio e Hummes, o continente americano está representado pelo cardeal de Chicago, Francis Eugene George. Representando a Europa, foram escolhidos o italiano Dionigi Tettamanzi (cardeal de Genova), o belga Godfried Daneels (Bruxelas), e o alemão Walter Kasper (presidente do pontifício conselho para a promoção da unidade dos cristãos). Pela África foram eleitos o cardeal Francis Arinze (Cúria romana), e representantes da Nigéria e do Congo. Pela Ásia e Oceania os escolhidos são provenientes das Filipinas, India e Austrália.