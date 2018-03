Cardeal indonésio desiste de participar de conclave

O cardeal indonésio, Julius Darmaatjadja, arcebispo emérito de Jacarta, disse que está com a visão muito ruim e não participará do conclave também porque não pode levar consigo um assistente para dentro da Capela Sistina.

A informação foi divulgada pela AsiaNews, uma agência de notícias missionária vinculada ao Vaticano. O cardeal Darmaatjadja tem 78 anos de idade.

Todos os cardeais com menos de 80 anos são aptos a votar. O abandono precisa ser aprovado pelo Colégio Cardinalício, mas há precedentes para tal em casos de saúde.

A data do início do conclave ainda não foi decidida, mas a expectativa é de que a eleição do próximo papa tenha início no prazo de duas semanas após a oficialização da renúncia de Bento XVI, no dia 28.

Hoje, um porta-voz do Vaticano disse que não está prevista a nomeação de nenhum novo cardeal antes da renúncia de Bento XVI. As informações são da Associated Press.