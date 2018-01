Cardeal pagou defesa de padres acusados de pedofilia O cardeal de Boston, Bernard Law, pagou centenas de milhões de dólares a advogados em nome dos sacerdotes acusados de pedofilia, segundo o jornal Boston Herald. Citando documentos do cardeal, a publicação afirma que o ex-sacerdote John Geoghan, condenado em fevereiro a 10 anos de prisão por assédio sexual, transferia regularmente seus gastos. Segundo a reportagem, foi criado um fundo especial, por responsáveis da diocese, para assegurar recursos para a defesa de outros padres, como Paul Shanley, que acaba de ser acusado de assediar um menino. De acordo com o advogado Jeffrey Newman, que representa várias vítimas, este fundo foi utilizado para pagar, desde 1990, os gastos judiciais de uns cem padres. O jornal afirma que Geoghan agradeceu o arcebispo por escrito em 1997, após o desembolso de US$ 37 mil a uma firma que se ocupava da sua defesa. Em outro documento, um responsável pela diocese, o padre Willian Murphy, explicou a Paul Shanley que reembolsaria a Igreja de seus gastos com a Justiça, "assim que pudesse." O cardeal de Boston encontra-se no centro do escândalo que sacode a Igreja Católica norte-americana, depois de uma avalanche de revelações sobre padres pedófilos. Hoje, Bernard Law foi interrogado pela terceira vez para dar explicações sobre sua conduta no caso do padre Geoghan. Law rechaçou, durante seu testemunho, que tenha atuado com negligência ao não manter protegidas as crianças de um sacerdote acusado de pedofilia. O cardeal de Boston respondeu a perguntas durante duas horas em testemunhos prévios à Justiça, a portas fechadas. Acompanhado de seus advogados, não atendeu a imprensa. Os advogados das vítimas de John Geoghan disseram que vão necessitar de, pelo menos, mais dois dias de interrogatórios com o cardeal. Um dos advogados, Mitchell Garabedian, disse que pedirá ao juiz que obrigue o religioso a cumprir esse pedido. Law não está de acordo.