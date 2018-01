Cardeal rejeita atividade política da Igreja em Cuba Diante da insistência dos que defendem uma Igreja mais politizada em Cuba, que apóie a oposição, o cardeal Jaime Ortega defendeu o poder pastoral de sua instituição. Além disso, pediu a "reconciliação" dos cubanos e citou como exemplo a mãe de um jovem fuzilado pelo governo, com a qual conversou recentemente. "Não é válida uma inversão de prioridades", disse o arcebispo de Havana durante uma palestra na paróquia de São João Latrão, na capital, perante centenas de pessoas. Entre os assistentes estavam diplomatas como o chefe do Escritório de Interesses dos EUA em Havana, James Cason. Também dissidentes, como Manuel Custa Morúa, e gente próxima ao governo, como Alfredo Guevara, um amigo pessoal do presidente Fidel Castro. "Primeiro Cristo, sua mensagem. Primeiro o encontro de nossos irmãos com ele. O resto, a história se encarregará de levar adiante", disse Ortega. O cardeal citou como exemplo de verdadeira intenção de perdoar sua conversa com a mãe de um dos três seqüestradores de uma balsa que foram fuzilados em abril - uma medida amplamente condenada até mesmo por vários simpatizantes do regime cubano no exterior. "O mais contundente que me disse foi ´algumas vezes acho que vou odiar... e, por Deus, não quero odiar´... (a mulher) não é uma pessoa que freqüente nossos templos. Mas ouvir essa frase é impressionante, eu não teria ousado pedir-lhe (isto). E pensei comigo: oxalá os cristãos chamados praticantes tivessem uma atitude como esta", relatou o sacerdote.