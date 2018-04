Cargo vitalício e aval do Senado Se a eleição presidencial pode ser determinante para a formação da Suprema Corte, a escolha do próximo Senado também é. A indicação de um juiz só é confirmada após sabatina com os senadores. Há casos de rejeição, como o de Robert Bork, nomeado pelo presidente republicano Ronald Reagan, em 1987. A oposição disse que haveria uma guerra caso Reagan o indicasse. Extremamente conservador, Bork era considerado uma ameaça aos direitos das mulheres, especialmente com relação ao aborto, e era contra algumas medidas de igualdade racial. Depois de ataque virulento no plenário feito pelo senador democrata Ted Kennedy, o Senado rejeitou o nome de Bork por 58 votos a 42. Hoje, ele é o principal consultou jurídico de Mitt Romney. Um dos republicanos mais cotados para a Suprema Corte é Mike Lee, senador pelo Estado de Utah, que já declarou que leis contra o trabalho infantil e a ajuda federal em caso de desastres naturais são inconstitucionais. / C.D.