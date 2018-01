Cargueiro afunda no Mar Negro com 12 tripulantes

MOSCOU - Um navio de carga afundou nesta quarta-feira, 19, em águas do Mar Negro com doze tripulantes a bordo. Três foram resgatados com vida, informaram as autoridades russas.

O barco "Geroi Arsenala", de bandeira panamenha, naufragou na região sul do estreito de Kerch e havia zarpado com uma carga de grãos do porto russo de Azov com destino à Turquia.

"Segundo as autoridades no local, foram resgatados três marinheiros. Se desconhece até o momento o paradeiro dos demais membros da tripulação", disse uma autoridade russa à agência Interfax.

De acordo com os dados da Agência Federal da Rússia para Transporte Marítimo e Fluvial (Rosmorrechflot), a embarcação naufragou devido a uma forte tormenta. "O barco se partiu em dois e afundou", informou a Rosmorrechflot.

Equipes de resgate continuam a busca pelos nove membros da tripulação que permanecem desaparecidos. / EFE