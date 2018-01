Cargueiro com 4 mil carros naufraga em Cingapura Uma embarcação que transportava 4.191 automóveis sul-coreanos afundou depois de se chocar com um petroleiro de bandeira panamenha ao sul de Cingapura. A colisão entre o cargueiro MV Hyundai 105 e o MT Kaminesan, que transportava 280 mil toneladas de petróleo bruto, ocorreu pouco antes da meia-noite deste domingo (hora local). O choque abriu um buraco de 50 metros por 20 no navio de carga. Os tripulantes do cargueiro, quatro sul-coreanos e 16 filipinos, foram resgatados pelas autoridades portuárias. Em Seul, um porta-voz da Hyundai informou que o navio transportava carros de sua empresa e da Kia. O petroleiro, com 26 tripulantes (seis japoneses e 20 filipinos) foi rebocado até o porto de Cingapura. Não houve derramamento de petróleo. A causa do acidente está sendo investigada. O tempo era bom no momento da colisão.