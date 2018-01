Cargueiro vira no mar da Noruega; dois mortos Um cargueiro com pelo menos 30 pessoas a bordo virou perto do porto norueguês de Bergen, prendendo alguns marinheiros a bordo do casco e jogando outros nas águas gélidas. Duas mortes estão confirmadas, e há pelo menos 18 desaparecidos. O cargueiro norueguês MS Rocknes enviou um pedido de socorro antes de virar a cerca de 200 metros da ilha de Bjoroey. Dos 29 a bordo, nove já foram resgatados.