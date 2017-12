Caricaturas de Maomé derrubam diretor de jornal francês A reprodução na quarta-feira no diário francês France-Soir das polêmicas caricaturas de Maomé, publicadas na Dinamarca, provocaram a demissão do diretor do jornal, Jacques Lefranc. Em comunicado divulgado na noite de ontem, o proprietário do diário, o franco-egípcio Raymond Lakah, explica sua decisão de demitir Lefranc como um "sinal forte de respeito às crenças e convicções íntimas de cada indivíduo". Lakah, no comunicado, também pede desculpas à comunidade muçulmana e a todas as pessoas que tenham se indignado ou se ofendido por essas caricaturas. O France Soir reproduziu 12 caricaturas de Maomé publicados no diário dinamarquês "Jyllands-Posten", que provocaram fortes protestos de países árabes e pedidos de boicote a produtos da Dinamarca. O jornal havia justificado sua decisão de reproduzir as caricaturas, porque "nenhum dogma religioso poder impor-se a uma sociedade democrática e laica". Nesta quinta-feira o jornal francês dedica novamente sua capa ao assunto. Sobre uma fotografia de quatro muçulmanos queimando uma bandeira dinamarquesa escreve: "Socorro Voltarie, ficaram loucos!".