Carlo Azeglio Ciampi renuncia à Presidência da Itália O presidente italiano, Carlo Azeglio Ciampi, renunciou nesta segunda-feira, três dias antes da conclusão oficial de seu mandato, para facilitar a transferência de poderes ao novo chefe de Estado, Giorgio Napolitano, eleito no último dia 10. Após assinar a renúncia e despedir-se de seus colaboradores, Ciampi, de 85 anos, abandonará esta tarde o palácio romano do Quirinale, sede da chefia do Estado, depois de dar as boas-vindas ao novo inquilino. O 10º presidente da República receberá honras militares e deixará o palácio ao som do hino nacional. Após sua saída, será arriado o pendão presidencial que tremula junto à bandeira nacional da torre principal do palácio. O independente Ciampi foi eleito presidente em 13 de maio de 2001. A renúncia aconteceu poucos minutos antes da posse de Napolitano, de 81 anos, que prestou juramento perante o Parlamento, reunido no palácio de Montecitorio, sede da Câmara dos Deputados.