Carlos Andres Perez é hospitalizado nos EUA O ex-presidente da Venezuela Carlos Andres Perez, de 81 anos, está sob tratamento médico no New York Presbyterian Hospital, disse um porta-voz do hospital neste domingo. Não foram reveladas a natureza do tratamento e a condição em que se encontra o ex-presidente. Perez governou a Venezuela de 1974 a 1979 e de 1989 a 1993. Ele estava no governo do país quando Hugo Chavez liderou a tentativa frustrada de golpe em fevereiro de 1992. O ex-presidente foi banido da presidência em 1993, acusado de corrupção. Desde 2000, ele vive com a esposa Cecilia Matos em Santo Domingo e EUA.