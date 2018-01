Carlos Menem deixa hospital dois dias após internação O ex-presidente argentino Carlos Menem deixou nesta quinta-feira o hospital em que havia sido internado após dois dias de tratamento contra a hipoglicemia. Na última terça (26), Menem sofreu um desmaio durante uma reunião com políticos. Ao deixar o hospital, na cidade de Córdoba, o ex-presidente acenou para simpatizantes que aguardavam sua saída. "Vou voltar ao trabalho, como de costume", disse Menem ao grupo. O ex-presidente de 76 anos, que governou a Argentina de 1989 a 1999, sentiu-se mal na noite de terça ao discursar em Córdoba, cidade a 770 quilômetros de Buenos Aires. Ele foi socorrido por um grupo de paramédicos assim que desmaiou, e em seguida levado de ambulância para o hospital, onde foi mantido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por algumas horas. De acordo com os médicos que o atenderam, o ex-presidente sofreu uma queda no nível de açúcar no sangue, mas se recuperou rapidamente enquanto esteve no hospital. Em aparições recentes, Menem comentou um possível convite para concorrer à Presidência novamente. O presidente Nestor Kirchner ainda não anunciou seu candidatura, mas é considerado favorito na corrida para as eleições de outubro de 2007. Menem está em último lugar nas pesquisas de intenção de voto. O ex-presidente é hoje senador por La Rioja, sua província natal. Ele é aclamado pela ala conservadora do Partido Peronista, enquanto Kirchner é apoiado pelos esquerdistas. Os dois são adversários dentro do mesmo partido e trocaram severas críticas no passado. Matéria alterada às 17h11 para acréscimo de informações