Carlos Mesa é o novo presidente da Bolívia Carlos Mesa foi empossado no fim da noite desta sexta-feira como o novo presidente da Bolívia. A aprovação do nome do vice-presidente aconteceu pouco depois de o parlamento aceitar a renúncia de Gonzalo Sanchez de Lozada, que caira horas antes, após uma onda de protestos e distúrbios que tomou conta do país por causa da crise da exportação de gás natural. Ao fazer o juramento de posse, Mesa lembrou os mais de 70 mortos durante os distúrbios no país. ?Minha primeira obrigação é prestar minha mais sentida e profunda homenagem às mulheres e os homens da Bolívia que nesses dias ofereceram suas vidas pela pátra, pela democracia e pelo futuro?. Mesa prometeu um referendo popular sobre a exportação de gás. jornalista e historiador Um dos jornalistas mais famosos da Bolívia, Carlos Mesa tem 50 anos, é casado com Elvira Salinas e tem dois filhos. Escreveu o livro ?Entre Urnas e Fuzis?, um best seller sobre os presidentes e a tumultuada história do país. Na reunião anual da ONU em Nova York, Mesa alertou que a democracia corria risco em seu país, ?por causa da pressão dos miseráveis? - uma referência à maioria pobre de seu país 8 milhões e oitocentos mil habitantes. ?Não podemos gerar crescimento econômico e bem-estar para poucos e esperar que a maioria, excluída, assista silenciosa e pacientemente?, acrescentou, pedindo aos ricos maior assistência para os países em desenvolvimento. Antes de entrar para a política, Mesa construiu uma boa reputação como historiador boliviano. Ele é membro da Academia de História da Bolívia. Ganhou credibilidade como jornalista de rádio, televisão e jornal impresso. Mesa é amigo do ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. A amizade se revelou um fator essencial para a eleição de Lozada, em julho de 2002. Mas as diferenças entre os dois logo vieram a público e relatos de desentendimentos dois eram comuns. Quando esta última crise saiu do controle, as diferenças se tornaram ainda mais evidentes. Mesa, sem renunciar, anunciou publicamente a retirada do apoio a Lozada, descontente com a repressão aos protestos, que deixou dezenas de mortos.