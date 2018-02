'Carlos, o Chacal' volta à corte entre maio e julho Um processo de apelação do terrorista venezuelano Iliich Ramírez Sánchez - conhecido como Carlos, o Chacal -, condenado à prisão perpétua por quatro atentados (que deixaram 11 mortos e foram praticados no início dos anos 80), deve ocorrer em Paris de 13 de maio a 5 de julho, informaram ontem fontes judiciais. Carlos, de 63 anos, cumpre pena desde 1997 pelo assassinato em Paris de três homens, dois deles policiais, em 1975. Ele foi preso no Sudão e extraditado para a França, onde está detido desde 1994.