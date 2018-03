Carmona admite que renunciou O agora deposto presidente de fato da Venezuela Pedro Carmona confirmou que renunciou ao cargo que havia assumido nesta sexta-feira, mas negou que esteja detido. Em declarações à Rádio Sensación, Carmona confirmou que "para evitar um derramamento de sangue", aceitou apresentar a renúncia. Questionado sobre as razões da demissão, ele respondeu que isto "tem de ser perguntado a Efraín Vasquez Velasco", o comandante militar que promoveu o movimento que afastou do poder Hugo Chávez. As declarações de Carmona foram feitas no Forte Tiuna, uma base militar onde ficou detido Chávez. O controlador-geral das Forças Armadas Antonio Navarro - que iria ser o ministro da Defesa de Carmona - confirmou a renúncia do presidente interino, que teria aceito uma sugestão do comando militar. Segundo autoridades chavistas que retornaram ao poder, Carmona está "detido". Para saber mais sobre a Venezuela e os recentes acontecimentos que desencadearam a crise política no país acesse o especial Grandes Acontecimentos Internacionais: Venezuela