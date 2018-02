Carmona se apresentará em Universidade da Flórida A Universidade Internacional da Flórida (FIU) confirmou hoje a participação do empresário venezuelano Pedro Carmona Estanga em uma mesa redonda organizada pela instituição acadêmica, apesar dos enérgicos protestos que recebeu da Venezuela censurando a atuação do efêmero presidente após o golpe contra Hugo Chávez em abril. Carmona se apresentará na quarta-feira em um debate sobre Segurança Regional de que participará uma centena de acadêmicos, diplomatas, empresários e jornalistas que se reúnem anualmente em Miami. O polêmico ex-presidente interino está em Miami desde o mês de maio como turista com visto de permanência de curta duração, segundo informou o Departamento de Estado americano. Sua apresentação durante a reunião organizada pela FIU causou mal-estar em Caracas, de onde seus críticos enviaram mensagens pedindo o cancelamento do convite a Carmona, acusando-o de "terrorista" e "traidor da pátria". O dirigente do programa sobre Assuntos Latino-Americanos da FIU, Eduardo Gamarra, defendeu a presença de Carmona na conferência e lembrou a "a apresentação de figuras polêmicas foi sempre o papel das universidades nos EUA". O acadêmico acrescentou que não espera grandes protestos contra Carmona, "já que a grande maioria de venezuelanos em Miami detesta (o presidente) Hugo Chávez". A Mesa Redonada sobre Segurança é patrocinada tanto pela FIU como pelo Centro Norte-Sul da Universidade de Miami, a principal universidade privada da Flórida, e pelo Comando Sul do Exército dos EUA, baseado em Miami.