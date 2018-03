Carmona vai ficar em regime de prisão domiciliar O empresário Pedro Carmona, presidente de fato por um dia na Venezuela após um golpe de Estado contra Hugo Chávez, obteve na noite desta segunda-feira o benefício do regime de prisão domiciliar por ordem do Tribunal de Justiça. Carmona "sai agora para sua casa, onde permanecerá sob custódia em regime de prisão domiciliar", anunciou o advogado do presidente da Fedecamaras, Juan Martín Echeverría, ao deixar o tribunal ao qual Carmona foi levado a testemunhar nesta segunda. O advogado de Carmona disse que o ex-presidente poderia ser julgado por rebelião militar e usurpação de poder, ao derrubar Chávez por meio de um golpe de Estado. Ao deixar a sede da DISIP, a polícia política venezuelana, Carmona admitiu que foi "tratado com dignidade" durante o período no qual esteve detido na carceragem existente no local. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL VENEZUELA