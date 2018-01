Carnaval é cancelado na Alemanha após ameaça de atentado terrorista

BERLIM - A polícia alemã da cidade de Braunschweig cancelou um famoso desfile de carnaval em virtude de ameaças de um ataque terrorista de extremistas islâmicos. O porta-voz da polícia, Thomas Geese, afirmou que a entidade recebeu informações confiáveis sobre uma "ameaça concreta de ataque" ao desfile no domingo, e por isso, proibiu o evento.

Geese afirmou que o desfile foi cancelado apenas 90 minutos antes do horário de início e que "muitas pessoas que chegavam à cidade estavam muito desapontadas, mas não queriam correr riscos". O presidente da cidade, Ulrich Markurth, afirmou à imprensa local que as informações recebidas pela polícia foram levadas "muito a sério".

Vários desfiles de carnaval estão programados na Alemanha até terça-feira. O desfile de carnaval de Braunschweig é um dos maiores no norte da Alemanha e atrai cerca de 250 mil pessoas todos os anos. O cancelamento do evento acontece após notícias de que a polícia dinamarquesa matou um suspeito de ter realizado ataques em Copenhage no final de semana.