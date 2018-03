Carpinteiro trabalhava nu para manter suas roupas limpas O carpinteiro Percy Honniball, de 50 anos, que trabalhava nu para não sujar suas roupas foi preso após um cliente chegar em casa mais cedo e encontrar Honniball fazendo uma estante de livros sem roupas. O carpinteiro disse às autoridades que ele tirou suas vestimentas antes de se arrastar por baixo da casa do cliente para concertar um problema elétrico, pois não queria sujar suas roupas. Honniball disse na quinta-feira que trabalhando nu lhe dava mais mobilidade. Ele foi pego trabalhando nu em Berkeley três vezes nos últimos seis dias e processado por violar as leis da cidade. Honniball disse que não pretende trabalhar com sua roupa, que ele ganhou de aniversário. A polícia disse que o carpinteiro se desculpou com seu cliente, mas foi despedido. O dono da casa onde Honniball estava trabalhando o pagou pelo final do trabalho, mas descontou US$ 200. "Ele deduziu esse valor para pagar a troca das fechaduras da casa", disse o oficial da polícia de Oakland Jesse Grant.