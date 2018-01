Carregamento ilegal de armas apreendido na Colômbia A polícia colombiana informou que deteve três pessoas e apreendeu fuzis e mísseis antitanque. Aparentemente, o material veio ilegalmente da Nicarágua para a ilha de San Andrés, no Caribe. O coronel Fernando Estrada, comandante da polícia de San Andrés, relatou que as armas foram encontradas durante uma operação realizada no cais, onde aportou uma lancha com o contrabando. As armas estavam escondidas em 16 caixas de metal. O oficial disse que foram encontrados fuzis, mísseis antitanque e munições. No entanto, não foram divulgadas a identidade e nacionalidade das três pessoas envolvidas.