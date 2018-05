Carreira é marcada por triunfos e escândalos Washington - Karl Rove é o cérebro por trás do presidente George W. Bush e responsável pelas duas vitórias republicanas nas eleições presidenciais de 2000 e 2004. O afastamento do braço direito de Bush é mais um caso de uma série de assessores que se afastaram da Casa Branca antes do fim do mandato, em 2009. Rove, de 56 anos, fez carreira como estrategista político no Texas e ajudou Bush a eleger-se governador, em 1994. O êxito e a proximidade com o presidente não evitaram o desgaste causado pelo envolvimento em escândalos como o do vazamento da identidade da ex-agente da CIA, Valerie Plame, e da demissão de procuradores federais por razões políticas. Ultimamente, Rove apostava todas as fichas na lei de imigração, que poderia elevar a abalada popularidade de Bush entre o eleitorado latino, mas o projeto naufragou no Congresso. O fracasso tornou mais difícil uma vitória republicana nas eleições de 2008 e facilitou sua saída do governo.