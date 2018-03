Carrinho-bomba mata 2 crianças e fere 17 Uma bomba escondida em um carrinho de brinquedo matou ontem 2 crianças - de 10 e 12 anos - e deixou outras 17 feridas no norte do Iraque. A polícia do povoado de Tuz Khurmato (de maioria xiita) disse que o carrinho foi empurrado para um pátio onde as crianças brincavam. O responsável pelo atentado ficou ferido na explosão.