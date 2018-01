Carro atinge multidão e fere 28 durante carnaval em New Orleans

NEW ORLEANS, EUA - A polícia investiga um homem suspeito de ter conduzido um veículo na direção de uma multidão que participava de um desfile do Mardi Gras, o carnaval de New Orleans. A suspeita é de que ele provocou o acidente, que deixou 28 feridos, ao dirigir embriagado.

O veículo, que trafegava pelo lado da rua aberta ao tráfego, atingiu também outros três veículos, incluindo um caminhão, antes de se direcionar para a multidão de pessoas que assistiam à festa, de acordo com a polícia de New Orleans.

A polícia prendeu o motorista do veículo, que, de acordo com testemunhas ouvidas pela WVEU-TV, aparentava estar desorientado, com os olhos virados e sob aparente influência de álcool ou drogas. Em comunicado, o prefeito da cidade, Mitch Landrieu, referiu-se ao homem como “motorista bêbado”.

No momento do choque, milhares de pessoas percorriam as ruas da região de Mid-City para assistir ao desfile de carros alegóricos e coletar miçangas e outras bugigangas lançadas pelos pilotos.

"Suspeitamos de que o responsável estava altamente embriagado", disse o chefe de polícia Michael Harrison. Questionado duas vezes por jornalistas se a polícia suspeitava de um ato de terrorismo, Harrison não negou a hipótese, mas insistiu que parecia mais um caso de álcool e direção.

Vinte e uma pessoas foram hospitalizadas e sete se recusaram a ir ao hospital. A idade das vítimas varia entre crianças de 3 a 4 anos a adultos entre 30 e 40. /ASSOCIATED PRESS e REUTERS