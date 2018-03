Carro atropela dezenas em desfile nos EUA Entre 50 e 60 pessoas ficaram feridas neste sábado após serem atingidas por um carro durante um desfile em Damascus, uma pequena cidade da Virgínia, nos Estados Unidos. O diretor de gestão de emergência do Condado de Washington, Pokey Harris, disse que até então nenhuma morte havia sido reportada. Apesar disso, três pessoas foram levadas de helicóptero para hospitais da região e entre 12 e 15 foram levadas por ambulâncias. As demais receberam cuidados médicos no local.