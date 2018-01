Carro avança contra pedestres em Amsterdã e deixa 8 feridos

ROMA - Um carro avançou contra pedestres em frente à estação central de trens em Amsterdã, na Holanda, neste sábado, 10, segundo a mídia local. O incidente ocorreu às 21h (16h no horário de Brasília) e a polícia isolou a área para investigações. Oito pessoas ficaram feridas no local, sendo que duas delas foram levadas a hospitais com ferimentos graves.

A Polícia de Amsterdã informou que o motorista estacionou em um local proibido e, ao perceber a aproximação da polícia, acelerou o carro e acabou batendo contra um muro, atingindo as pessoas. Segundo a polícia, o motorista foi abordado, mas tentou fugir correndo. No entanto, ele foi preso e levado para interrogatório.

Apesar de ainda não ter sido confirmado se foi terrorismo, o caso é semelhante aos recentes atentados terroristas ocorridos na Europa, quando extremistas avançaram contra pedestres em Londres, na Alemanha e na França. / Ansa e AP