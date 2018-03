Carro-bomba atinge mesquita xiita e mata 75 em Bagdá

A explosão de um carro-bomba atingiu nesta terça-feira, 19,uma mesquita xiita situada num movimentado distrito comercial da região central de Bagdá e provocou a morte de pelo menos 61 pessoas, segundo informações da polícia local. Mais de 120 pessoas ficaram feridas. A explosão ocorreu pouco depois das 14 horas locais. O alvo foi a mesquita de Khillani, no distrito bagdali de Sinak. Trata-se do segundo ataque recente contra a região. No último dia 28, um ataque suicida contra o mesmo distrito deixou 21 mortos. O ataque à mesquita ocorre apenas dois dias depois da suspensão de um toque de recolher imposto para impedir atos de revanche pela destruição, na semana passada, dos dois minaretes da Mesquita do Domo Dourado, um venerado templo xiita de Samarra, 95 quilômetros ao norte de Bagdá.