Carro-bomba deixa 10 mortos na Colômbia Um carro-bomba explodiu no bairro boêmio de uma capital de província colombiana, deixando pelo menos dez mortos e 60 feridos, informam as autoridades. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo atentado em Villavicencio, 72 km a sudeste de Bogotá. A explosão ocorreu por volta da uma hora da madrugada (horário local). Diversos prédios próximos sofreram danos, incluindo uma estação de rádio, bares e discotecas. Mais de meia dúzia de outros carros foi destruída com a explosão. Um complexo de quadras de tênis nos arredores da cidade é o local da disputa da partida deste final de semana entre Colômbia e Uruguai, pela Copa Davis. Não se sabe se algum dos tenistas estaria entre as vítimas.