Carro-bomba deixa 10 mortos no Iraque Pelo menos dez pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas neste domingo com explosão de um carro-bomba próxima ao principal terminal rodoviário de Karbala, cidade predominantemente xiita, 80 km ao sul de Bagdá, no Iraque. Este foi o segundo atentado na cidade em menos de uma semana. Bombeiros tiveram que apagar cinco automóveis incendiados e mais de 10 ônibus de passageiros também foram destruídos. Com vários cortes e sérias queimaduras, os feridos foram levados ao hospital al-Hussein, próximo ao local. O local do atentado fica a cerca de 200 metros do Santuário de Imán Husein, um dos santos mais reverenciados pelos xiitas, onde houve um atentado suicida que matou a 85 pessoas e deixou 100 feridas em março deste ano.