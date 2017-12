Carro-bomba deixa 17 mortos e 27 feridos no sul de Bagdá Um carro-bomba explodiu em um mercado de verduras em uma cidade ao sul de Bagdá, nesta quinta-feira, matando 17 pessoas e ferindo outras 27, informaram a polícia e o hospital. As autoridades determinaram um toque de recolher depois da explosão em Aziziya, 100 km ao sul de Bagdá, e reforços policiais iraquianos da cidade de Kut foram enviados ao local, disse a polícia. O veículo, que estava estacionado dentro do mercado, explodiu às 10h (5h de Brasília) e destruiu várias bancas de venda, segundo fontes contatadas por telefone Este é o segundo atentado na região em apenas dois dias. O exército dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira que as restrições de segurança em Bagdá estavam em andamento. A cidade é o epicentro da crescente violência sectária entre a maioria xiita e os sunitas, que já dominaram o país. Nesta quarta-feira, sete pessoas morreram e 21 ficaram feridas na explosão de dois artefatos em uma rua comercial de Sweira, 40 quilômetros ao sudeste da capital. No momento da explosão, após as 20h (15h de Brasília), várias lojas ainda estavam repletas de clientes.