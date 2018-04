Carro-bomba deixa 33 mortos e 45 feridos Pelo menos 33 pessoas morreram em um atentado com um carro-bomba na cidade iraquiana de Balad. Outras 45 pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, o ataque ocorreu perto de um bloqueio do Exército iraquiano no mercado da cidade, ao norte de Bagdá. Outras 15 pessoas foram mortas ontem, entre elas 10 supostos membros da Al-Qaeda, durante confrontos com as forças de segurança iraquianas em Sinjar, no norte do Iraque.