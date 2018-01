Carro-bomba deixa 5 mortos em bairro xiita de Bagdá Um carro-bomba explodiu nesta terça-feira em um mercado popular de Cidade Sadr, um populoso bairro xiita do leste de Bagdá, e deixou cinco mortos e 16 feridos, informou o comandante da Polícia local, Wisam Saad. Saad explicou que a bomba foi ativada por controle remoto pouco antes das seis da tarde (12h em Brasília). A fonte explicou que esse número de vítimas é a primeira apuração e pode aumentar mais tarde, já que as equipes de emergência continuam trabalhando na área. A explosão, ocorrida em um mercado próximo à avenida Arus Mandili, destruiu seis lojas e danificou vários veículos. Outros atentados cometidos nesta terça-feira no Iraque mataram 18 pessoas, entre elas quatro membros do corpo de elite da Polícia Iraquiana, segundo fontes da segurança.