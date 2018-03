Carro-bomba deixa 6 mortos e 14 feridos em Bagdá Um carro-bomba matou seis civis neste domingo e deixou outras 14 pessoas feridas no distrito de Shaab, ao norte de Bagdá, informou a polícia. Entre os feridos estavam uma mulher e três policiais. O ataque foi dirigido contra uma patrulha policial do local. O atentado deste domingo se deu depois de uma relativa pausa nos conflitos na cidade iraquiana. A violência no Iraque caiu a um mínimo dos últimos quatro anos o que, segundo o governo dos EUA, se deve a um aumento da quantidade de soldados norte-americanos no local desde o ano passado. Outros fatores como uma rebelião de líderes tribais sunitas contra a Al Qaeda e um cesar-fogo do clérigo xiita anti-norteamericano Moqtada al-Sadr também colaboraram para a diminuição dos conflitos. Segundo dados do Ministério da Saúde, 448 civis morreram em junho no Iraque, ante 505 mortos em maio. O número maior de mortes em junho, no entanto, ainda é inferior aos 968 civis mortos em abril, mês em que aumentaram os enfrentamentos entre milícias xiitas e as forças de segurança.