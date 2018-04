Carro bomba deixa 7 mortos em Kandahar A explosão de um carro-bomba em Kandahar, sul do Afeganistão, matou cinco policiais e dois civis na tarde de ontem, informou o governo afegão. Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas com os estilhaços da bomba. O atentado ocorreu em um estacionamento diante do prédio da polícia e foi tão forte que estilhaçou as janelas dos edifícios localizados nos arredores da instituição. Ninguém reivindicou a autoria do atentado.