Carro-bomba deixa cinco feridos em Bogotá Um carro pequeno cheio de explosivos explodiu nesta terça-feira na rota de acesso a Corabastos, o grande centro de armazenamento de alimentos em Bogotá, deixando cinco pessoas feridas. Segundo a polícia, a explosão ocorreu às 9h30 (hora local), num momento de grande movimento de compradores e comerciantes, mas o veículo não pôde entrar no mercado devido às estritas medidas de vigilância implantadas no local. O carro-bomba explodiu no trecho entre o portão número um e um posto de gasolina, que não foi atingido. Até o início desta tarde, a Polícia Metropolitana de Bogotá não havia conseguido identificar os autores do atentado. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) desenvolvem uma intensa ofensiva com ataques a povoados e cidades, destruição de pontes e torres transmissoras de eletricidade e sabotagem a oleodutos, após o rompimento de negociações de paz em 20 de fevereiro.